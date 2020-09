Un homicide en pleine rue au Havre

Beaucoup d'agitation depuis ce mercredi matin 6h au Havre à l'angle de la rue de la République et de la rue Jean Bart quartier du Rond Point. Une personne a été tuée en pleine rue, il s'agirait d'un homme selon la police. 3 personnes ont été interpellées. Les policiers sont toujours sur place pour enquêter. Pas plus de précision pour le moment. Plus d'informations à suivre sur France Bleu Normandie