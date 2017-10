Un homicide résolu en Haute-Saône

Le 4 août 2017 à Luxeuil-les-Bains, en Haute-Saône, un homme avait été mortellement poignardé devant son domicile, au cours d'une rixe. Âgée de 43 ans, la victime travaillait dans un restaurant de la commune. Deux hommes avaient pris la fuite. Ils sont désormais tous deux en détention provisoire.

Début août , un homme avait été mortellement poignardé devant son domicile à Luxeuil-les-Bains, au cours d'une bagarre. Salarié d'un restaurant de la ville, il avait reçu un coup de couteau à la carotide. La victime était morte lors de son transport à l'hôpital. Deux hommes avaient pris la fuite.

Deux hommes écroués

Un premier individu avait été interpellé, dans le Nord, et mis en examen pour assassinat le 7 août. Âgé d'une cinquantaine d'années, il avait été placé en détention provisoire. Le second protagoniste lui était toujours activement recherché. Il a été arrêté le 10 octobre à son domicile de Villeneuve-d’Ascq, près de Lille. Durant sa garde à vue, il a reconnu avoir accompagné le premier mis en cause, à Luxeuil, le 4 août. Présenté devant la juge d’instruction, jeudi dernier, il a été mis en examen et écroué à la maison d’arrêt de Vesoul.

L'instruction se poursuit pour déterminer la participation exacte de chacun.