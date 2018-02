Avesnes-sur-Helpe, France

C'était au tout début de sa carrière dans la préfectorale. De 1978 à 1981, Claude Erignac a été sous-préfet à Avesnes-sur-Helpe, dans le sud du Nord-Pas-de-Calais. Pour lui rendre hommage, 20 ans pile après sa mort, l'actuel sous-préfet Alexander Grimaud a souhaité organiser une cérémonie ce mardi.

Elle commencera à 14h30 et se déroulera en présence du préfet du Nord et préfet de Région Michel Lalande mais aussi de la maire d'Avesnes. Ils dévoileront la plaque d'une nouvelle rue nommée Claude Erignac en remplacement de la rue Gossuin. Et sur la plaque il sera écrit "Monsieur Claude Erignac, sous-préfet de l'arrondissement d'Avesnes-sur-Helpe de 1978 à 1981, préfet de la République, assassiné dans l'exercice de ses fonctions."

La cérémonie s'achèvera par la lecture d'un poème par une employée de la sous-préfecture qui a connu Claude Erignac, assassiné par des indépendantistes corses, le 6 février 98 à Ajaccio, alors qu'il se rendait au théâtre.