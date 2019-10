Un hommage ce samedi pour Cyril, SDF de 47 ans mort à Rennes lundi dernier

Rennes, France

Devant le mémorial, situé juste devant l'entrée de la galerie des trois soleils, les commerçants, les curieux et les habitants du quartier se pressent pour observer les hommages à Cyril. "Il était très attaché à son chien", "on s'entendait bien avec lui", "on aurait aimé que plus de gens fassent attention à lui de son vivant", "je discutais souvent avec lui, il était très avenant, très gentil" témoigne-t-on tour à tour devant l'autel improvisé.

C'est le régisseur de la galerie des 3 soleils, Laurent Petit, qui a découvert le corps sans vie de Cyril lundi 7 octobre, dans le square qui jouxte le centre commercial : "Il venait dans la galerie pour recharger son portable, demander des petits gâteaux quand il avait faim. _Il faisait partie intégrante de la galerie_. Il était souriant, il avait pas un mot plus haut que l'autre, il était vraiment super." Laurent a décidé de mettre en place un cagnotte pour récupérer le chien de Cyril, Triskell, emmené à la fourrière depuis le décès de son maître. C'est Roch, le gérant du restaurant 2R Cook qui adoptera l'animal.

Le gérant du restaurant 2R Cook, Roch, place des petites stèles en hommage à Cyril © Radio France - François Rauzy

"On a parlé plusieurs fois du fait que s'il lui arrivait quelque chose je garderai son chien, explique Roch. Je vais le prendre au restaurant et chez moi à la maison. ce que j'aime beaucoup c'est cette solidarité qui s'est mise en place, il y a plein de gens qui m'ont donné des sous pour récupérer Triskell", ajoute le restaurateur.

Une minute de silence sera observée devant la galerie des 3 soleils ce samedi à 14h. Les obsèques de Cyril se tiendront lundi 14 octobre à 10h au crématorium de Montfort-sur-Meu.