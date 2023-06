Un hommage pour le 20e anniversaire de la mort de Gabriel Thiennot

Plusieurs dizaines de personnes se relaient sous le soleil, pour déposer chacune leur tour une rose sur le cercueil de Gabriel Thiennot, décédé il y a 20 ans. Ce nom est connu de nombreux Indriens, tant l'affaire à laquelle il est associé continue de faire l'actualité. On l'appelle plus précisément "l'affaire Mis et Thiennot", du nom de ces deux habitants de la Brenne, condamnés pour avoir avoué, possiblement sous la torture, le meurtre d'un garde-chasse en 1946 à Saint-Michel-en-Brenne. Ils ont toujours clamé leur innocence, mais n'en ont jamais obtenu la reconnaissance judiciaire. Condamnés à chaque fois par les différentes instances, ils ont déposé plusieurs requêtes en révision. La septième doit être examinée le 22 juin à Paris. C'est dans ce contexte que s'est déroulé l'hommage du 20e anniversaire de la mort de Gabriel Thiennot au cimetière Saint-Denis de Châteauroux, en présence de sa veuve, de son fils, et de sa petite-fille.

ⓘ Publicité

20 ans après, l'émotion est toujours vive

Les proches de Gabriel Thiennot, ainsi que ses soutiens, 20 ans après, sont toujours fortement émus. Le fondateur du comité de soutien, Léandre Boizeau, se rappelle encore comme si c'était hier de l'annonce de la mort de Gabriel Thiennot : "Ca a été un choc terrible d'apprendre la disparition de celui pour qui on se battait depuis tant d'années déjà. Ce qui était affreux c'était de le voir partir sans qu'on ait pu obtenir une révision de son procès. Il y avait un sentiment d'injustice très très fort qui nous habitait tous, tous ceux qui l'ont connu" détaille Léandre Boizeau. Ce combat il habite tous les esprits ce vendredi matin. En particulier parce qu'une septième demande de requête en révision a été déposée, et qu'elle doit être étudiée très bientôt, le 22 juin.

De nombreuses personnes sont venues rendre hommage à Gabriel Thiennot, pour le 20e anniversaire de sa mort © Radio France - Manon Klein

L'espoir d'obtenir gain de cause avec la 7e requête en révision

Les proches et soutiens de Mis et Thiennot attendent beaucoup de cette septième requête, car une évolution de la loi ouvre la porte à l'annulation des aveux obtenus sous la torture. Or, dans le dossier Mis et Thiennot, les deux principaux protagonistes ont affirmé avoir été battus violement, et selon leurs soutiens il existerait plusieurs éléments de preuves pour étayer ces affirmations. Le fils de Gabriel Thiennot, Thierry Thiennot, n'a jamais été aussi optimiste : "J'espère que la septième sera la bonne (...) d'autant que ma maman a 86 ans, ca serait magnifique pour elle qu'on aboutisse avant qu'elle puisse s'en aller tranquillement".

Thierry Thiennot, fils de Gabriel Thiennot, nourrit de l'espoir concernant cette 7eme requête en révision © Radio France - Manon Klein

Le secrétaire du comité de soutien, Michel Martin, espère lui aussi pouvoir accéder enfin à une requête en révision : "on a fait bouger la loi (...) J'espère qu'on... j'espère qu'on aura l'occasion de revenir prochainement apporter une bonne nouvelle sur cette tombe" lâche-t-il dans un souffle, les larmes aux yeux.