Un hommage rendu à Bessan une semaine après l'incendie mortel

Un hommage sera organisé ce samedi matin à Bessan, une semaine après l'incendie mortel. Un couple, Séverine et François et leur petit garçon de huit ans étaient restés prisonniers des flammes dans leur maison près du centre-ville dans la nuit du vendredi 21 au samedi 22 mai.

Un hommage sera rendu par la famille et les amis de François, Séverine et Joshua ce samedi 29 mai de 11 heures à 11h30, devant la Brasserie du Soleil, place de la Promenade. Une famille, les parents et leur jeune enfant de huit ans, est décédée il y a près d'une semaine dans l'incendie de leur maison rue du Puits Auriol. Le drame avait suscité une immense émotion dans la commune. Le lieu de cet hommage n'a pas été choisi au hasard. La brasserie était gérée depuis un an par le couple qui venait de s'installer à Bessan.

Pendant l'hommage, les commerces de la commune seront fermés par solidarité. Une cagnotte a également été lancée par les amis d'Hugo et Kylian. Les jumeaux de 17 ans, les deux autres garçons de la maman, ne se trouvaient pas dans la maison familiale la nuit du drame.

