Un hommage rendu à Harouna, apprenti de 17 ans décédé d'un accident du travail en Dordogne

Les footballeurs de l'US Villefranche-de-Lonchat porteront un maillot blanc floqué du drapeau du Mali, ce dimanche pour leur match à domicile. Avec dans leur dos, en grosse lettres, le nom de Harouna, leur coéquipier depuis trois saisons, décédé le 5 octobre dernier. Cet apprenti plombier âgé de 17 ans a fait une chute de 2,5 mètres de haut alors qu'il travaillait sur un chantier.

A 17 ans, il venait de commencer un CAP Plomberie

Originaire du Mali, Harouna Samaté est arrivé en France en mai 2019. Encore mineur, il est pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et accueilli par une famille à Villefranche-de-Lonchat. L'association Rayon de Soleil les met en relation. Plein d'entrain, Harouna apprend vite le français et obtient son brevet mention très bien. A 17 ans, il veut travailler et intègre un CAP Plomberie mi-septembre. Après deux semaines de travail, le jeune apprenti est victime d'une chute le 1er octobre. Il tombe sur la tête en plein chantier. Héliporté à l'hôpital de Bordeaux, il se retrouve dans le coma cinq jours, avant de décéder le 5 octobre.

Une urne pour financer le rapatriement de son corps au Mali

"Ton sourire va nous manquer", "on se souviendra de ta gentillesse", peut-on lire sur les réseaux sociaux pour lui rendre hommage. L'association Rayon de Soleil prévoit de déposer une urne sur la pelouse ce dimanche lors du match, pour financer le rapatriement de son corps au Mali, près de sa famille, avec qui il était en contact régulier.