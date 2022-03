Un hommage sur fond de revendications, un an après l'accident mortel d'une cycliste à Grenoble

Il y a un an, le 25 mars 2021, Florence, cycliste de 38 ans, a été tuée dans une collision avec un poids lourd à Grenoble, sur le carrefour du boulevard Foch, au niveau de l'arrêt de tramway Vallier-Libération. Ce samedi, 80 personnes environ se sont réunies sur ce carrefour, pour lui rendre hommage. Son père et son époux étaient présents, aux côtés de leur avocat, Me Gerbi. La famille a porté plainte pour homicide involontaire contre le conducteur du camion et la Métropole, en charge de l'aménagement de ce carrefour. L'affaire est en cours d'instruction.

Un vélo peint en blanc a été accroché à ce croisement, en hommage à Florence. Quelques mois avant cet accident mortel, un autre avait eu lieu au même endroit, coûtant la vie à un octogénaire, renversé par un cycliste.

Des associations étaient aussi présentes pour demander un meilleur aménagement de la route, entre voitures, vélos et piétons, pour éviter ce genre d'accidents à l'avenir. L'ADTC - Se déplacer autrement demande la séparation des flux, entre les usagers vulnérables, et les autres. L'association déplore les "petites mesures", pas suffisantes à ses yeux, comme les autocollants sur les poids lourds qui demandent à faire attention aux angles morts.