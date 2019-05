Un homme poignardé à la gorge à Nice

Nice, France

Une violente agression a eu lieu dans le quartier de la gare à Nice ce jeudi après-midi. Un homme a été très grièvement blessé par arme blanche sur l'avenue Durante. L'hypothèse du vol à l'arraché qui aurait mal tourné est privilégiée par les enquêteurs. Les policiers de la brigade criminelle recherchent toujours l'auteur qui a pris la fuite. Des témoins ont été interrogés et des indices prélevés sur les lieux de l'agression.

Vers 15h ce mardi, un homme travaillant à Monaco rentre par le train à Nice. Il sort de la gare et se fait dérober ses affaires. Il semblerait alors qu'il tente de poursuivre le ou les voleurs. Et c'est à ce moment-là qu'il est frappé à la gorge avec un cutter. Une artère est touchée, l'homme perd beaucoup de sang et l'agresseur s'enfuit à pied. La victime est prise en charge par les sapeurs-pompiers, transportée en urgence à l'hôpital Pasteur. Son pronostic vital est très réservé.

Une agression farouchement dénoncée par Eric Ciotti. Sur Twitter, le député Les Républicains des Alpes-Maritimes fait part de sa colère : "L'ultraviolence doit cesser, notre ville ne peut pas devenir une zone de non-droit."