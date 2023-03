Un homme abattu lundi soir à la Valette-du-Var

L'homme était encore dans sa voiture, à proximité de sa résidence à la Valette-du-Var, quand un tireur s'est posté à sa hauteur et a ouvert le feu, avant de prendre la fuite à pied, sans doute pour retrouver un complice un peu plus loin. La victime a été touchée à quatre reprises. Les balles ont atteint la tête et le thorax. "Un travail précis et de professionnel" confie un connaisseur de ce type d'affaires.

La victime n'est pas inconnue des services de police. Après une adolescence et un début de jeunesse plutôt calme, l'homme est "tombé" en 2019 pour trafic de stupéfiants. Il fait en effet partie d'un clan très connu qui officie dans les trafics à la Seyne-sur-mer, le clan de Dassir Gomis, surnommé le "Général car capable de lever une armée" témoigne une autre source..

Face au profil de la victime et au mode opératoire employé, la thèse du règlement de compte est évidemment privilégiée. En mai dernier, le jeune homme avait déjà fait l'objet d'une tentative d'assassinat. L'auteur présumé a d'ailleurs été interpellé en Espagne le mois dernier.

L'affaire a été confiée à la PJ de Toulon.