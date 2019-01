Un homme abattu par balles à Saint-Etienne

Saint-Étienne, France

Vers 19h30, ce mercredi, plusieurs coup de feu sont tirés dans la rue du Monteil dans le quartier du Soleil à Saint-Etienne. Un homme âgé de 30 ans, est pris pour cible alors qu'il rentre sa voiture dans son garage. Quand la police et les pompiers arrivent sur place, ils ne peuvent que constater son décès. D'après le Procureur de la République de Saint-Etienne, l'auteur de la fusillade s'est enfui dans un véhicule, découvert incendié 1 kilomètre plus loin. On n'ignore pour l'instant le motif de cette agression mortelle. La police judiciaire est saisie de l'enquête