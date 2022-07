Un homme abattu par un policier à Grenoble : ce que l'on sait

Hier, jeudi 7 juillet, vers 18H, des témoins signalent la présence en plein centre ville de grenoble de deux individus, circulant en scooter, dont le passager serait armé. Deux policiers, qui patrouillaient à pied dans le secteur, les croisent.

Une arme de guerre sur un scooter

Selon les premiers éléments de l'enquête, ils auraient été mis en joue par le passager. L'un des fonctionnaires aurait alors sorti son arme de service et aurait fait feu en direction des occupants du scooter. Touché, le conducteur aurait perdu le contrôle de son engin qui finissait sa course quelques mètres plus loin. Malgré l'intervention rapide des secours, l'homme, prénommé Deniz, est décédé. Agé de 24 ans, il avait été condamné à 2 ans et demi de prison pour vol à main armée par le tribunal correctionnel. Libéré depuis, il n'avait plus fait parler de lui, selon son avocat, qui s'est rendu sur les lieux, appelé hier par la famille, qui habite Saint Martin d'Hères et qui est d'origine turque.

Le passager du scooter, recherché

Le passager du scooter, lui, s'est enfui, abandonnant son arme, chargée, de type kalashnikov, sur la chaussée.

Le parquet de Grenoble a publié un communiqué, expliquant qu'il a ouvert deux enquêtes. L'une pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Elle a été confiée à la Police Judiciaire de Grenoble. L'IGPN, la police des polices, a été saisie de celle pour coups mortels. Le policier, auteur des coups de feu, a été placé en garde a vue. L'autopsie aura lieu ce matin.

L'ambiance, hier, sur les lieux du drame était électrique Copier

Hier, la famille et les proches de la victime s'étaient rassemblés près du lieu où se trouvait encore le corps de la victime, le temps des constatations. Dans une ambiance tendue, certains injuriaient les policiers qui avaient bouclé le secteur.

Au bout de quelques heures, la place d'Apvril, où s'est déroulé le drame, avait retrouvé son calme.