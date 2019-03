Un homme aborde des enfants dans la rue : "mon fils a eu les bons réflexes", témoigne la maman

Gevrey-Chambertin, France

En moins d'un mois, deux enfants ont été abordés dans la rue par un homme d'une quarantaine d'années à Ladoix-Serrigny et à Saint-Philibert. Interpellé fin février par les gendarmes de Gevrey-Chambertin, cet homme déjà connu par la justice, a été placé en détention provisoire suite à sa garde à vue. Ce sont les bons réflexes d'un garçon de 13 ans qui ont permis de remonter jusqu'à lui. Sa maman témoigne.

L'adolescent a pensé à relever la plaque d'immatriculation

"Mon fils devait rejoindre des copains, et comme ils n'étaient pas au lieu de rendez-vous, il est allé jusqu'à chez eux. Sur la route, il y avait cet homme qui est descendu de sa voiture quand mon fils est passé. Il a dit "bonjour" et mon fils a répondu en continuant sa route, parce qu'il sait qu'il ne doit pas s'approcher des gens qu'il ne connaît pas, mais qu'il doit rester poli." La maman explique que l'homme est devenu plus insistant, demandant au jeune garçon s'il voulait se faire de l'argent. L'adolescent a pris ses jambes à son coup, relevant au passage la plaque d'immatriculation de la voiture. Il est rentré chez lui en catastrophe et a tout raconté à sa mère qui a appelé la gendarmerie.

Depuis quelques temps, j'ai mis en place un système de mot de passe qui fonctionne bien

Si le jeune garçon a été sensibilisé très jeune au fait de ne pas parler à des inconnus, il a eu tout seul le réflexe de relever les détails concernant le véhicule : "il grandit, il a certainement du voir des films et penser à ça, c'est vrai que c'était un beau geste, mais en tant que maman je m'en serais volontiers passée."

Cette maman raconte que depuis quelques années, elle a mis en place un système de mot de passe, qu'elle avait trouvé sur internet : "Quand j'envoie quelqu'un chercher mes enfants à ma place, je lui donne un mot de passe. Mes enfants savent que tant que la personne ne leur a pas donné ce mot de passe, ils ne montent pas dans la voiture, même quand ce sont des gens qu'ils connaissent. On a fait le test et ça marche très bien. Mais c'est vrai que c'était seulement de la prévention, mais le jour où ça arrive vraiment, ça fait froid dans le dos et ça fait réfléchir."