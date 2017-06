Un homme âgé jugé aux assises d'Indre et Loire se suicide

Le procès aux assises d'Indre et Loire d'un homme de 87 ans pour viol s'arrête après le suicide de l'accusé

C'est un fait rare dans le domaine judiciaire. Le procès d'un vieil homme de 87 ans, coupable de viols et agressions sexuelles sur ses enfants et petits-enfants, a été arrêté ce mardi matin suite au suicide de l'accusé. Celui-ci a été retrouvé mort, pendu à son domicile, un peu après 8H00.

Ce grand-père incestueux était accusé d'avoir violé et agressé sexuellement pendant toute une vie ses propres enfants et petits enfants. Ces derniers n'avaient pas 4 ans à l'époque des faits. L'un de leurs cousins, traumatisé, s'était suicidé. Les agressions avaient commencé sur des fillettes de ses collègues quand l'accusé faisait son service militaire dans la gendarmerie. Au premier jour de son procès ce lundi, il avait nié les faits malgré les témoignages accablants de ses enfants et petits-enfants.

Le Parquet a annoncé que l'action publique était définitivement éteinte ce qui veut dire qu'il ne peut plus y avoir de poursuites et donc de procès. Chacun, avocats, jurés et témoins ont été invités à rentrer chez eux. La session d'assises reprendra ce mercredi 28 juin par une affaire d'homicide.