Un homme agressé à coups de couteau à la gorge à Egletons, en Corrèze

Un homme de 38 ans s'en est pris à une connaissance, ce lundi en fin d'après-midi, avant de lui donner au moins deux coups de couteau. Jugé en comparution immédiate ce jeudi, l'agresseur vient d'être condamné à cinq ans d e prison dont trois ferme.

Un homme, âgé de 29 ans, sort de cette affaire avec dix-neuf points de suture au niveau du cou. Cela fait suite à une agression à coups de couteau en début de semaine à Egletons, en Corrèze. Lundi vers 18 heures, et sous l'emprise de l'alcool, un autre homme, âgé de 38 ans, s'en est pris à lui à l'entrée des bâtiments dans la cité du Rabinel. Le motif est flou : l'agresseur reprocherait à sa victime, qu'il connaît, de ne pas lui avoir dit bonjour. Très vite, le ton monte et la victime reçoit au moins deux coups de couteau, dans un mouvement circulaire, au niveau de la gorge et du menton.

Cinq ans de prison dont trois ferme

L'agresseur vient d'être jugé en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Tulle, ce jeudi, pour violences aggravées (sous l'emprise de l'alcool et usage d'une arme) en récidive. Car l'homme de 38 ans n'est pas un inconnu de la justice : il a déjà quinze mentions à son casier. Il vient d'être condamné à cinq ans de prison dont trois ans ferme, et deux ans avec sursis mise à l'épreuve. Dans la foulée de son jugement, l'homme est reparti en prison.