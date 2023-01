Un homme agressé au couteau à Saint-Herblain se trouve dans un état grave

La police, les pompiers et des CRS étaient présents sur place ce samedi (illustration)

Un homme de 41 ans a été victime d'une agression au couteau dans les rues de Saint-Herblain, près de Nantes. Cela s'est passé au croisement entre la rue d'Aquitaine et la rue de Grenoble peu après 15 heures ce samedi 28 janvier 2023. Le quadragénaire a été retrouvé gravement blessé par les pompiers et policiers présents sur place. Son pronostic vital est engagé, il a été transféré au CHU de Nantes.

Pas d'interpellation pour le moment

Trois fourgons de CRS sont venus en renfort pour sécuriser le site le temps de l'intervention des six pompiers présents sur place et des forces de l'ordre. Un périmètre de sécurité était en place jusqu'à 18 heures. Aucun suspect n'a été interpellé pour le moment et beaucoup de questions restent sans réponse. L'enquête déterminera si les deux individus se connaissaient ou si l'agresseur présumé a agis sous l'emprise de drogues ou d'alcool.