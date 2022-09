Limoges : un homme agressé dans le quartier du Vigenal à la suite d'incivilités récurrentes

Les faits d'incivilités et de violences s'intensifient dans le quartier du Vigenal à Limoges. Un homme s'est fait violemment agresser ce dimanche après-midi pour avoir protesté contre l'incivilité de ses voisins.

Les incivilités continuent dans le quartier du Vigenal à Limoges. Cette fois-ci, il n'est plus question de jets de projectiles, de cris, ou de vrombissements de moto. Ce dimanche 25 septembre, un homme s'est fait agressé devant chez sa mère. L'homme de 49 ans n'a pas voulu révéler son identité mais s'est confié à France Bleu Limousin.

Une violente agression

Tout commence avec un coup de fil de sa mère qui vit dans le quartier du Vigenal, l'alertant qu'encore une fois, un groupe d'individus occupait le rebord de sa baie vitrée, ainsi que son allée principale avec leur voiture.

Il accourt chez sa mère dans l'après-midi : c'est la goutte de trop. "Je serre le frein à main, je laisse la voiture au milieu de la route. De toute façon, je ne pouvais pas me garer. Je descends assez remonté. Je pose cette question : 'Qu'est ce que vous n'avez pas compris ?' Et là, j'ai à peine fini la phrase que les coups tombent par derrière" raconte avec difficulté le fils de la résidente.

Coups de poing et coups de pied

Les coups-de-poing et de pied pleuvent sur sa tête, les tempes, dans les côtes et le long de ses bras. Il en garde encore des traces : des cernes violettes, des ecchymoses sur les côtes, le nez cassé...

Je sentais le sang couler dans ma bouche

"J'ai vu comme des flashs blancs, ça devait être les impacts. Ça paraît à la fois très court et très long. Je sentais le sang couler dans ma bouche. Je voyais le plus teigneux des deux qui avait du sang sur les mains, j'ai compris que c'était le mien" se rappelle-t-il.

Un t-shirt trempé de sang pour preuve

L'homme a le regard dans le vague, les yeux tournés vers son t-shirt tâché d'un rouge sombre, qu'il a gardé chez lui comme preuve. Il se rappelle les insultes de l'un de ses agresseurs, intarissable : "'Fils de pute, je vais revenir. Je vais t'arracher la tête. Fils de pute'... Cela ne s'est pas arrêté tout de suite".

Sa mère tente de s'interposer avec un bâton pour arrêter ses agresseurs. C'est finalement un voisin qui mettra un terme à l'agression.

Neuf plaintes, une pétition et une association des résidents en colère

Résultat : six jours d'Incapacité Temporaire de Travail (ITT) et une plainte pour violences aggravées. Cette plainte s'ajoute aux huit autres, déposées depuis juin, pour des faits d'incivilités et de violences.

Une pétition a même été lancée par le fils d'une des résidentes, récoltant une cinquantaine de signatures. Il ne compte pas s'arrêter là et pense monter une association des résidents en colère avant la fin de l'année.