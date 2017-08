Un homme agresse des passants au couteau sur La Cannebière

Un homme de 35 ans a blessé trois personnes au couteau samedi matin entre 6h30 et 7 heures dans le centre ville de Marseille.

L'homme de 35 ans a agressé trois hommes avec un couteau vers 6h30 ce samedi. Aucune revendication n'a été évoquée par la police. L'homme a été pris en charge médicalement pour des problèmes d'ordre psychiatriques. La police a procédé à une hospitalisation d'office.

Les trois victimes n'ont aucun lien entre elles

Le suspect s'en est pris, pendant une vingtaine de minutes à 3 hommes à l'aide du manche et de la lame de son couteau. Les faits se sont déroulés d'abord sur Cours Pierre Puget, puis sur La Cannebière, entre exactement 6h35 et 6h55. Il a été interpellé place Jean Jaurès par la police municipale. Les trois victimes n'ont aucun liens entre elles et souffrent de blessures légères.