Un homme alcoolisé poignarde sa compagne dans la soirée de vendredi dans leur appartement d'Heyrieux dans le Nord Isère

Un homme de 29 ans a frappé sa compagne également âgée de 29 ans de plusieurs coups de couteau vendredi soir, dont l'un mortel au cou, dans leur appartement situé au centre du village d'Heyrieux. L'homme qui était alcoolisé est en garde à vue et n'a pas encore expliqué son geste aux gendarmes.

Dans la soirée de vendredi, un homme a porté plusieurs coups de couteau à sa compagne, l'un au cou qui a certainement provoqué la mort de la jeune femme. L'autopsie qui va être pratiquée ce samedi devrait le confirmer.

Il y avait 3 enfants dans l'appartement, le plus jeune commun au couple, et les deux autres nés d'une précédente union de la jeune femme.. Ils ont été confiés à des proches après une prise en charge psychologue et médicale.

On sait déjà que l'homme était alcoolisé au moment du drame. Il a été placé en garde à vue mais il n'a pas encore était entendu. Les gendarmes attendent qu'il soit en état d''être interrogé et les résultats des analyses d'alcoolémie et d'autres examens médicaux.

Pour l'instant, on ne connait pas l'origine de ce déferlement de violence dans l'appartement du couple âgé de 29 ans qui n'était pas connu dans le voisinage pour des problèmes particuliers.