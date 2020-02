Un homme armé d'un fusil retranché dans sa maison de Moncoutant-sur-Sèvre

Un habitant de Moncoutant-sur-Sèvre s'est retranché dans sa maison ce mardi après-midi. Il est armé d'un fusil et aurait fait feu au moins à une reprise. Les gendarmes sont sur place.

Un homme armé d'un fusil s'est retranché dans sa maison situé au lieu-dit La Javrelière, à Moncoutant-sur-Sèvre, dans les Deux-Sèvres. Le forcené aurait tiré au moins un coup de feu à l'arrivée des gendarmes et des sapeurs-pompiers. Aucun blessé n'est à déplorer selon le maire de la commune Gilles Pétraud, joint par France Bleu Poitou.

"L'habitant retranché chez lui est un chasseur donc il a un fusil. Sa famille a appelé les pompiers parce que sa maison était fermée et quand les secours sont arrivés, il s'est énervé et il y a eu un coup de fusil", explique l'élu.

La rue et une partie du quartier ont été bouclés par les forces de l'ordre et les riverains invités à ne pas sortir de chez eux. Des gendarmes spécialisés et un négociateur ont été dépêchés sur place pour tenter de raisonner le forcené.