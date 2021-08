Un homme armé d'une fourche s'en prend aux clients de l'Ile aux fruits à Amiens

La ferme maraîchère bio de l'Ile aux fruits a été visée par une agression ce jeudi soir à Amiens !

Un homme d'une quarantaine d'années a surgi avec une fourche et un bâton, au beau milieu du marché du jeudi soir et d'une centaine de personnes encore présente sur cette petite ile du fleuve Somme, près de la gare SNCF. Lieu de détente et festif en apparence, c'est là pourtant où un homme armé notamment d'une fourche s'en est pris aux clients. Equipé aussi d'un casque de chantier, d'un gilet de chantier, d'un gant de protection et de plusieurs cutters, l'agresseur a tenté de menacer plusieurs personnes.

L'agresseur recherchait... Barbara Pompili

Selon le témoignage d'Alexandre Cabral, coordinateur et responsable de l'Ile aux fruits, le déséquilibré cherchait notamment Barbara Pompili, la ministre de la Transition Ecologique, ancienne député de la 2e circonscription de la Somme, et qui a vécu à Amiens. L'individu voulait aussi s'en prendre aux personnes sur place à l'Ile aux fruits en leur disant qu'"elles ne comprenaient rien à l'écologie".

Un homme touché à la main

Un homme d'une quarantaine d'années, adhérent de l'Ile aux Fruits a été blessé à la main en tentant de repousser l'agresseur, qui l'a touché avec son cutter. La scène a duré une dizaine de minutes avant l'arrivée de la police, qui a interpellé l'individu.

Alexandre Cabral a porté plainte contre l'agresseur, originaire d'Amiens et en garde à vue. Inconnu des services de police, il était ivre au moment des faits. La victime de son côté est sorti du CHU d'Amiens ce vendredi après-midi : elle a reçue plusieurs jours d'ITT.