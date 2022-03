Un homme armé et retranché chez lui à Mandeure interpellé par le GIGN

Un habitant de la rue du pont, à Mandeure, à une dizaine de kilomètres au sud de Montbéliard, s'est retranché chez lui, ce lundi 14 mars 2022 au matin. Il est d'abord accusé d'avoir fait subir des violences physiques à sa compagne pendant la nuit, allant jusqu'à tirer un coup de fusil de chasse dans une vitre. La femme étant parvenue à sortir de la maison, elle a été retrouvée, choquée, par un livreur de journaux tôt ce lundi.

Il prévient la police et les pompiers, qui découvrent un homme forcené, déterminé à ne pas se rendre et à protéger sa maison, quitter à la "faire sauter' précise-t-il. Très vite, le quartier est bouclé, inaccessible. Les habitants présents sont évacués. Ceux qui ne peuvent fuir sans passer devant ladite maison sont confinés.

Des gendarmes du PSIG (Peloton de Surveillance et d'Intervention de la Gendarmerie) et du GIGN (Groupement d'Intervention de la Gendarmerie Nationale) surveillent le secteur et la maison. Un drone survole la zone. Le gaz est coupé.

Des négociations durant deux heures

Vers 11h, une équipe de trois négociateurs arrive à prendre contact avec l'homme, qui finit par se rendre, sans violences, vers 13h, en tout début d'après-midi. Il est placé en garde à vue et sa maison fouillée.

La compagne, elle, a été prise en charge pour des soins et des vérifications d'usage.