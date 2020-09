Le raid est parvenu à maîtrisé un homme lourdement armé et très alcoolisé, qui s'était retranché à son domicile ce mardi soir à Draguignan. L'opération a été effectuée sans faire de blessés après que l'homme a ouvert le feu.

Un homme armé lourdement et retranché chez lui interpellé par le Raid à Draguignan

Le raid est intervenu mardi soir à Draguignan pour déloger un individu alcoolisé et lourdement armé à son domicile. L'homme de 43 ans menaçait de mettre fin à ses jours. Après quelques heures de négociation, la situation semblait s'être apaisée. Quand l'homme a finalement ouvert le feu, engendrant dans la foulée l'intervention de l'unité d'élite. Aucun blessé du côté des policiers, ni du côté du mis en cause, qui a été placé en garde à vue au commissariat de Draguignan.

sur fond de conflit conjugal

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'affaire trouve son origine dans un conflit qui oppose l'individu avec son épouse. L'homme est en effet en pleine séparation et a noué à l'égard de sa femme une profonde rancoeur. Sa consommation excessive d'alcool dans la journée l'a peut-être fait perdre la raison. Il appelle en début de soirée ses proches et indique qu'il est armé, qu'il va mettre fin à ses jours. La police, avertie, se rend immédiatement sur place. Un gros dispositif de policiers et de pompiers est déployé autour de la maison de l'homme. Des fonctionnaires tentent une première phase de négociations. Mais rien n'y fait. Face au blocage des échanges, le raid est appelé en renfort.

La situation semble alors s'apaiser un temps, puis vers 23h, l'homme ouvre sa fenêtre et ses volets, et tire. Un impact est retrouvé sur sa propre voiture. "Mais nous devons encore vérifier s'il visait les policiers directement", indique le Procureur. Un tir en tout cas qui a déclenché la riposte de l'unité d'élite. Les hommes du raid sont entrés dans la maison et sont parvenus à maîtriser le forcené. Sans faire de blessés.

L'homme a été placé en garde à vue. Plusieurs fusils de chasse ont été saisis à son domicile.