Un homme armé s'introduit dans le commissariat de Nantes, il est hospitalisé en psychiatrie

Samedi soir, vers 23 heures, un homme armé d'un cutter et d'un couteau s'est introduit dans la cour du commissariat de Nantes avant d'être maîtrisé par les policiers présents. Il a été hospitalisé en psychiatrie dimanche.

Vers 23 heures ce samedi 22 mai, un homme a réussi à s'introduire dans la cour du commissariat Waldeck-Rousseau, à Nantes, avant d'être maîtrisé difficilement pas plusieurs policiers présents. Sa garde à vue a été levée dimanche, puisqu'il a été placé en unité psychiatrique à l'hôpital. L'enquête, elle, continue.

Un cutter et un couteau sur lui

Après avoir réussi à le maîtriser, les policiers ont fouillé l'homme de 28 ans qui avait sur lui un cutter et un couteau. Juste avant, le suspect a asséné un violent coup de poing à un policier. Le médecin qui l'a examiné pendant sa garde à a vue a conclu que sa garde à vue n'était plus compatible avec son état et ses propos incohérents.