Un homme armé se retranche chez lui à Banyuls-dels-Aspres

Ce jeudi matin, un octogénaire armé s'est retranché dans sa maison à Banyuls-dels-Aspres (Pyrénées-Orientales), représentant une menace pour lui et ses proches. Les gendarmes sont intervenus, l'homme s'est rendu mais aurait tenté de retourner l'arme contre lui.

Ce sont des proches vivant avec cet octogénaire qui ont prévenu les gendarmes. Armé, il a visiblement tenu des propos à tendances suicidaires, voire des menaces envers sa famille, ce qui les a fortement inquiétés.

Rapidement, les forces de l'ordre ont déployé un dispositif important. Une quarantaine d'homme, dont les pelotons d'intervention et de surveillance d'Argelès-sur-Mer et de Pollestres, ainsi qu'un négociateur, sont arrivés sur les lieux. La maison, située à l'écart du village, a été bouclée, ses occupants ont pu être sortis et mis en sécurité.

Le forcené se rend de lui-même

Le forcené a d'abord refusé de se rendre, avant de se remettre de lui-même aux forces de l'ordre, à la mi-journée. Mais avant son interpellation, il aurait tenté de faire usage de l'arme contre lui. Il est blessé, mais ses jours ne sont pas en danger. Il a été transféré à l'hôpital.

L'enquête a été confiée à la gendarmerie du Boulou. D'après les premiers éléments, il s'agirait d'un différend familial.