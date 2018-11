Un homme armé se retranche dans le hall de l'Hôtel de la Métropole à Toulon

Un employé de la métropole Toulon Provence Méditerranée, suspendu depuis septembre dernier, s'est retranché armé d'un revolver dans le hall du siège de TPM ce jeudi matin. L'homme n'a menacé personne, mais voulait intenter à ses jours. Il a été interpellé et placé en garde à vue.

Toulon, France

Ce jeudi matin, un employé de Toulon Provence Méditerranée s'est retranché armé dans le hall du siège de la métropole, quartier La Rode, à Toulon. Suspendu depuis septembre dernier et convoqué ce jeudi même devant le Conseil de discipline de la collectivité locale, cet ancien maître de port de 55 ans n'a menacé personne mais semblait vouloir mettre fin à ses jours. Après négociation, il a été interpellé et placé en garde à vue.

Vers 10h30, l'homme arrive dans le hall de la métropole. Il est armé d'un revolver d'ordonnance, une arme ancienne, mais toujours active. Il ne menace pas les chargées d'accueil ni les agents de sécurité, mais semble vouloir mettre fin à ses jours. Tous les employés présents dans les locaux de TPM sont immédiatement prévenus et rejoignent la zone de confinement située au neuvième et dernier étage de l'Hôtel de la Métropole. Selon Valérie, commerciale en réunion au même moment à TPM, "la situation a été très bien gérée. Tout s'est passé dans le calme et sans aucun stress."

L'homme dépose son arme et se rend à la police

Un important dispositif de sécurité est mis en place autour du siège de Toulon Provence Méditerranée. Les policiers, arrivés rapidement sur place, entament des négociations avec l'ancien maître de port. L'homme tire accidentellement un coup de feu dans le plafond. Le RAID est prévenu, mais n'a pas le temps d'intervenir : l'homme dépose son arme puis se rend à la police. Il est placé en garde à vue au commissariat central de Toulon.

Cellule de soutien psychologique

Une cellule de soutien psychologique a été mise en place au sein de TPM pour le personnel choqué, dont les trois chargées d'accueil qui ont vu l'homme armé. Hubert Falco, président de la métropole, s'est immédiatement rendu sur place et, après l'intervention de la police, a exprimé son soutien aux employés.