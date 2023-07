Un homme armé se retranche pendant plusieurs heures à Corbie

L'homme avait des tendances suicidaires. Un important dispositif de sécurité a été mis en place, mercredi soir, à Corbie Impasse du Commandant Thuillier, a appris France Bleu Picardie confirmant une information du Courrier Picard. L'homme, âgé d'une trentaine d'années, était armé d'un fusil, lorsqu'il s'est retranché à son domicile, aux alentours de 21h30.

Les militaires du Peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie de Doullens ont été mobilisés, tout comme des effectifs de la compagnie d'Amiens, et deux négociateurs. L'intervention s'est finalement terminée vers 3 heures du matin, lorsque l'homme s'est rendu. Il a été interpellé et conduit à l'hôpital.