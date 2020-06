Un homme armé tire en direction des gendarmes à l'hôpital de Pithiviers

Les gendarmes de la brigade de Pithiviers ont été appelés vers 4 heures du matin, dans la nuit de vendredi à samedi, par une femme qui travaille à l'hôpital de Pithiviers. Elle voulait les prévenir que son compagnon se dirigeait vers l'établissement, et qu'il était menaçant et armé.

Aussitôt les militaires se sont dirigés vers l'hôpital, où ils se sont effectivement trouvés en présence d'un homme armé, qui a tiré à plusieurs reprises dans leur direction. La procureure de la République de permanence, Céline Visiedo, qui s'est rendue sur place ce samedi matin, parle de plusieurs armes de poing en sa possession.

Une douzaine de coups de feu

Une soixantaine de gendarmes de la brigade de Pithiviers et du PSIG (Peloton de Secours et d'Intervention de la gendarmerie) se sont positionnés à l'extérieur de l'établissement. L'homme, lui, se trouvait dans l'enceinte de l'hôpital, au niveau du parking, et faisait des allers-retours entre l'entrée des urgences, et les grilles extérieures de l'hôpital, il n'a pas pénétré à l'intérieur.

Dès que les gendarmes sont arrivés, l'homme a commencé à tirer, une douzaine de coups de feu, au moins, selon les premières constatations sur place. Les militaires ont fini par riposter, un gendarme a tiré à trois reprises, sans faire de blessés. Il n'y a aucune victime précise la procureure de la République.

La scène a duré plus de deux heures

La scène a duré longtemps, de 4h20 à jusqu'à 6h40 du matin, heure de l'interpellation du forcené. Celui-ci a fini par se rendre aux forces de l'ordre, à la faveur d'une négociation engagée par les gendarmes du Loiret, avec le soutien, par téléphone, du GIGN, qui avait pris la décision de se transporter sur les lieux.

L'homme a finalement pu être interpellé avant l'arrivée de ce groupe de la gendarmerie spécialisé dans les interventions de ce genre.

Un geste pas encore expliqué

Le forcené, âgé de 43 ans, se trouve actuellement en garde à vue, il n'a pas encore expliqué son geste et les circonstances de son acte sont encore à éclaircir. Une enquête de flagrance est ouverte pour tentative d'homicide sur les gendarmes, et violences volontaires sur le personnel de l'hôpital de Pithiviers, qui a assisté à ces longues heures de tension depuis l'intérieur de l'établissement.

Une cellule de soutien psychologique a été mise en place pour le personnel, très choqué, ainsi que pour les gendarmes, qui ont dû faire face pendant plus de deux heures à un homme lourdement armé et menaçant.

Le secteur de l'hôpital a été bouclé toute la nuit et l'accès à l'établissement restait impossible, ce samedi.