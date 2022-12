Un homme arrêté à Grand-Charmont alors qu'il menaçait de faire exploser une bonbonne de gaz dans son immeuble

Les gendarmes de Montbéliard ont interpellé un homme de 63 ans, à Grand-Charmont (Doubs), ce mercredi soir. Ils ont été avertis par des voisins que le sexagénaire menaçait de faire exploser l'immeuble dans lequel il réside, dans le quartier des Fougères, à l'aide d'une bonbonne de gaz. Il a des troubles psychiatriques et un problème d'alcoolisme.

À l'arrivée des gendarmes, il les a vus à travers sa fenêtre et leur a hurlé qu'il allait passer à l'acte s'ils entraient dans le bâtiment. Les forces de l'ordre n'ont pris aucun risque et ont attendu devant. Ils avaient avec eux un médiateur qui a tenté de joindre l'homme pour négocier, mais ce dernier ne répondait pas aux appels.

Il a visé les gendarmes avec une flamme

Ils ont fini par profiter d'un moment d'inattention du forcené pour s'introduire dans l'immeuble et atteindre son pallier. La porte était ouverte. Quand il les a aperçus, le sexagénaire a ouvert sa bonbonne et en a fait jaillir une grande flamme en direction des gendarmes. Ces derniers ont alors dû se retrancher. L'homme en a lui profité pour fermer sa porte à clé.

Mais se sachant piégé, il a lors appelé les gendarmes pour les informer qu'il était prêt à négocier et qu'il avait fermé sa bonbonne. Ils en ont profité immédiatement pour faire sauter le verrou de sa porte et le maîtriser. Ils l'ont ensuite emmené à l'hôpital pour qu'il soit interné et reçoive des soins psychiatriques.