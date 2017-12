Un homme arrêté à Laneuveville-devant-Nancy soupçonné de consulter des sites djihadistes

Un habitant de Laneuveville-devant-Nancy sera présenté à un juge d'instruction ce lundi à Nancy. Il a été interpellé samedi 2 décembre, soupçonné d'avoir consulté des sites djihadistes.

Matériel informatique saisi

Une enquête démarrée suite à la dénonciation du comportement de cet homme par une femme avec laquelle il avait eu une relation amoureuse. Une femme décrivant le comportement rigoriste d'un homme qui aurait déclaré qu'il pourrait passer à l'acte. Cet ancien compagnon avait, selon cette femme, l'habitude de consulter des sites faisant l'apologie de groupes terroristes islamistes. Lors de l'interpellation de cet homme, du matériel informatique a été saisi. Selon les premiers éléments, cet homme aurait consulté à au moins trois reprises un site djihadiste.

Selon le parquet de Nancy, aucun élément ne laisse à penser que le mis en cause comptait effectivement passer à l'acte. Rien ne permet non plus de dire que la Saint-Nicolas aurait pu être visée par cet homme.