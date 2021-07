Un homme arrêté à Nice après avoir menacé des passagers et sorti un couteau dans un TER

La procureure adjointe de la république de Nice confirme à France Bleu Azur qu'un homme armé d'un couteau a été arrêté ce mercredi soir à la gare de Nice. Il insultait et menaçait les passagers dans un TER, qui circulait entre Menton et Marseille. Effrayés, des voyageurs sont sortis du train et ont alerté des agents de la sûreté ferroviaire.

L’individu a été placé en garde à vue. Une expertise psychologique a été demandée par le parquet avant de savoir quelles orientations donner à l'enquête. On devrait en savoir plus durant la journée de vendredi.