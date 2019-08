Un homme arrêté après avoir jeté son chien du 3ème étage et mordu un policier venu l'interpeller

Montpellier, France

Un homme a été arrêté après avoir jeté son chien du 3ème étage, samedi à Montpellier.

Alors que la police intervenait à la demande des voisins pour l'aider à gérer le chien, qui l'aurait mordu, l'homme a menacé de leur jeter dessus son animal, un malinois.

Très alcoolisé, il s'est ensuite mis à frapper le chien, avant de le jeter du troisième étage par la fenêtre. Il a par la suite tenté de prendre la fuite en passant par les balcons. Les policiers sont parvenus à le rattraper au 1er étage.

Là, l'homme s'est mis à les frapper et les insulter : des coups de poing, des coups de pieds, des crachats, et même une morsure, à la cuisse de l'un des agents. Il est aujourd'hui poursuivi pour actes de cruauté, violence contre les policiers et rébellion.

Le chien a lui été transporté aux urgences vétérinaires. Il est sorti indemne de son accident, mais "choqué", aux dires des vétérinaires.