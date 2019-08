Un homme arrêté après des vols de colliers à l'arraché, les habitants du quartier Riquier à Nice dénoncent l'insécurité

Trois vols à l'arraché en trois jours à Nice, dans le quartier Riquier. Trop c'est trop pour le comité "le Grand Quartier" et les habitants. Ils dénoncent depuis des mois les incivilités, la délinquance et réclament des renforts de policiers. Un suspect a été arrêté et placé en garde à vue.

Nice, France

Des habitants du quartier Riquier à Nice dénoncent l'insécurité dans laquelle ils vivent depuis plusieurs mois. Des trafics de drogue dans des parkings, des vols, des menaces... Le comité de quartier "Le Grand Quartier"qui couvre les secteurs de Riquier, Barla, Arson, République, Smolett, Cigalusa, réclame des policiers nationaux supplémentaires : "on a écrit au préfet le 16 juin pour demander des renforts, sans réponse pour le moment", se désole le président du comité Serge Amato qui compte écrire une lettre ouverte au ministre de l'Intérieur.

Colère après trois vols à l'arraché en trois jours

La goutte d'eau qui fait déborder le vase, ce sont ces vols de colliers et chaînes en or à l'arraché : les 12, 13 et 14 août, un jeune homme vêtu de noir repère ses victimes, arrache les bijoux d'une femme de 80 ans rue Richielmi, une femme de 45 ans le lendemain et un homme de 86 ans se fait arracher une chaîne en or, rue Beaumont le 14, il a été blessé au coude en tombant. Le suspect opère entre 17 heures et 20 heures, après ses vols, il s'engouffre dans une portes cochère et change de vêtements.

Les caméras de surveillance du centre de supervision urbain ont permis de faire avancer l'enquête de la brigade des atteintes aux personnes de la sûreté départementale de Nice. Les policiers ont mis en place une filature et le voleur présumé a finalement été arrêté par la brigade anti-criminalité en flagrant délit. Placé en garde à vue, il doit être présenté à un juge samedi matin.

Le comité de quartier exaspéré par les menaces

Des habitants du quartier Riquier n'en peuvent plus des menaces, des agressions, des nuisances nocturnes. Une pétition a été lancé par le comité du Grand Quartier sur change.org, une réunion publique est prévue pour le 21 Octobre à Garibaldi.

Des jeunes font des barbecues dans les parkings, les caves sont fracturées, les voitures sont endommagées. Ils nous disent "ici on est chez nous, c'est Marseille, on va tout brûler. Et ils menacent les habitants de représailles s'ils appellent la police. -Serge Amato, président du comité de quartier

les habitants décrivent l'insécurité Copier

"Des femmes n'osent plus aller dans le parking chercher leurs scooters, un habitant est même descendu avec un marteau en prévention l'autre jour dans son garage" témoigne Karine, membre du comité de quartier et résidente à Riquier. Pointées du doigts, les rues Orestis à Nice, l'immeuble qui abritait l'ancienne fabrique de tabac Cigalusa, un restaurant de quartier devant lesquels les délinquants se regroupent etc.

"Le maire nous écoute et la police municipale fait ce qu'elle peut mais elle ne peut interpeller, alors on veut des policiers nationaux. Il en faudrait 200 de plus pour sécuriser Nice correctement. Le maire nous a promis un groupe de parole pour échanger sur ce sujet à la rentrée" ajoute Serge Amato, président du comité "le Grand Quartier".

Des habitants et membres du comité le Grand Quartier Copier

Un barbecue organisé dans un parking souterrain - Comité le Grand Quartier Nice

Des messages sont laissés sur les voitures d'habitants - Comité "Le Grand quartier" à Nice

Des déchets laissés dans des parkings après des soirées - Comité le Grand Quartier Nice