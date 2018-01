Angoulins-sur-Mer, Angoulins, France

Le conducteur a reconnu sa responsabilité dans l'accident au cours de son audition. Il a été mis en examen pour homicide involontaire et délit de fuite. Il a raconté que ce matin là, il faisait encore sombre et qu'il n'a pas vu le piéton traverser la rocade. L'homme qui n'est pas connu des services de police a ensuite paniqué. Il a freiné un peu plus loin mais il ne s'est pas arrêté et il est rentré chez lui.

Identifié grâce aux images de vidéo-surveillance

Les images de vidéo-surveillance de la station service ont permis d'identifier rapidement sa plaque d'immatriculation, ce qui a permis aux enquêteurs de le retrouver. Le conducteur mis en examen a été placé sous contrôle judiciaire.

D'après les premiers éléments de l'enquête, le piéton, un homme d'une quarantaine d'année sans domicile fixe était hébergé dans un l'hôtel qui se trouve d'un côté de la D137. Il aurait enjambé les barrières et traversé la rocade pour aller acheter du tabac à la station service qui se trouve de l'autre côté.

Une autopsie sera pratiquée ce lundi.