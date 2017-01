Floride : une fusillade dans un aéroport fait plusieurs morts

Une fusillade a éclaté ce vendredi à l'aéroport international de Fort Lauderdale en Floride. Il y aurait au moins trois morts selon les autorités locales. Le tireur présumé a été interpellé.

Un homme a ouvert le feu vendredi 6 janvier à l'aéroport international de Fort Lauderdale, en Floride, faisant au moins trois morts et six blessés, selon des sources policières citées par la chaîne de télévision MSNBC. Le tireur présumé a été interpellé.

There is an ongoing incident in Terminal 2, Baggage Claim. Media availability is at the staging area.