Un homme arrêté avec un couteau à Petit-Quevilly : il voulait mettre le feu à un parc

Le Petit-Quevilly, France

Le coup de folie d'un homme de 26 ans ce dimanche 14 juillet vers 9h30 à Petit-Quevilly près de Rouen. Un témoin l'a aperçu en train de confectionner un engin incendiaire qu'il comptait lancer dans la végétation du parc du Clos Saint-Antoine. "Ce témoin a prévenu les policiers qui ont réussi à identifier et interpeller l'individu : il avait un bidon de 5 litres d'essence et se préparait à allumer un engin incendiaire avec du papier. On a aussi trouvé sur lui un couteau de 12 centimètres de long", explique une source policière.

Un couteau de 12 centimètres de long sur lui

L'homme raconte aux policiers qu'il agit"pour demander l'extradition de l’ancien président Ben Ali de l’Arabie Saoudite vers la Tunisie", poursuit cette même source.

D'abord placé en garde à vue, un médecin a constaté l'incompatibilité de cette procédure avec son état psychologique et l'incendiaire présumé a été transféré dans un service psychiatrique.