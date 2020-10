Affaire Mila : un homme arrêté et en garde à vue dans le Gers pour des menaces de mort

C'est une information du magazine Le Point. Ce mercredi, dans le département du Gers, un homme a été interpellé après avoir posté sur internet une vidéo particulièrement inquiétante à l'adresse de Mila. Depuis qu'elle a critiqué l'Islam sur internet, en janvier dernier, la lycéenne nord-iséroise fait l'objet de menaces de mort et de viol. Selon nos confrères, sur une récente vidéo "apparaît un individu muni d'une feuille de boucher".

Il mime un égorgement et menace également à plusieurs reprises Mila et sa mère. L'homme a été placé en garde à vue à Auch, doit être déféré au parquet d'Auch ce jeudi en vue d'une comparution immédiate pour "menaces de mort réitérées". Il le connaissait pas pas la jeune fille. Les parents de Mila ont déposé une plainte. L'individu interpellé encourt trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.

En août, alors qu'elle se trouvait en séjour linguistique, à Malte, elle avait été insultée et menacée de viol. Un jeune homme de nationalité algérienne vivant en France avait été jugé et condamné à Malte à une peine de prison avec sursis.

Quant aux menaces de mort de janvier et à la diffusion des coordonnées de Mila, affaire dans laquelle trois adolescents ont été mis en examen en février et juin, "les investigations se poursuivent dans le cadre d'une information judiciaire", précisait le parquet de Vienne le mois dernier.

