Un homme arrêté en Dordogne après un braquage raté dans une supérette

Les gendarmes ont retrouvé la piste d'un quadragénaire qui avait détroussé une retraitée devant un distributeur automatique à Lalinde en octobre dernier, et tenté de braquer la supérette de Mouleydier en février. Il a été arrêté chez lui, à Pontours ce lundi 16 mai.

Il avait laissé tomber son couteau en prenant ses jambes à son cou, quelques minutes après avoir tenté de braquer la supérette du bourg de Mouleydier. Un homme de 43 ans a été arrêté ce lundi 16 mai par les gendarmes du Bergeracois, soupçonné de deux vols à main armée ces derniers mois dans le secteur, rapporte le parquet de Bergerac. Les militaires sont allés le chercher chez lui à Pontours, pour le placer en garde à vue.

Les premiers faits se sont produits à Lalinde en octobre dernier. L'homme s'approche d'un distributeur automatique et menace une retraitée qui retirait de l'argent. Il brandit un couteau. La dame âgée, terrorisée, lui remet 500 euros. Quatre mois plus tard en février, il récidive à la supérette Spar de Mouleydier. Il a un pistolet armé de balles à blanc et un couteau.

Il fait tomber son couteau, l'ADN permet de l'identifier

Il menace le gérant du magasin, tire plusieurs fois vers le plafond. Mais le commerçant ne se démonte pas et ne lui donne rien. Le quadragénaire quitte les lieux bredouille, en faisant tomber son couteau dans sa fuite. Grâce a l'ADN retrouvé sur les douilles et sur le couteau, l'individu a fini par être identifié, localisé, et arrêté lundi matin.

Sans profession, il n'est pas inconnu de la justice. Le quadragénaire a déjà été condamné, pour des délits routiers notamment. Il sera présenté devant le juge de la détention et des libertés ce mardi matin, et peut-être jugé en comparution immédiate dans la semaine.