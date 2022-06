Les policiers de Périgueux ont arrêté un homme dans la nuit de jeudi à vendredi. Il roulait tous feux éteints dans le centre-ville de Périgueux. Après contrôle, il s'est avéré que l'homme avait bu et qu'il n'avait plus de permis.

Un homme arrêté en Dordogne avec plus de 3 grammes d'alcool dans le sang, sans permis et tous feux éteints

Un homme d'une trentaine d'années a été arrêté au volant d'une voiture à Périgueux avec plus de trois grammes d'alcool dans le sang, sans permis et tous feux éteints dans la nuit de jeudi à vendredi. Il a été repéré par les policiers vers minuit et demi près de la place Francheville car il n'avait allumé aucun des phares de la voiture.

3,24 grammes d'alcool par litre de sang

Les policiers se sont rendus compte qu'il avait bu et qu'il n'avait plus de permis. Il a été placé en cellule de dégrisement pendant plusieurs heures. En garde à vue, il a reconnu avoir bu de l'alcool avant de conduire. La quantité d'alcool retrouvée dans son sang, 3,24 grammes d'alcool par litre de sang, est plus de six fois supérieur au taux autorisé.

L'homme a déjà été condamné par la justice pour avoir conduit alors qu'il avait bu. A l'issue de sa garde à vue, il est parti en prison pour exécuter une peine de cinq mois qui avait été aménagée. Pour ce nouveau délit, il est convoqué le 21 octobre prochain.