Metz, France

L'exhibitionniste signalé à Metz Devant les Ponts et au Ban-Saint-Martin a été interpellé ce dimanche 18 mars, en flagrant délit, après le signalement d'un témoin. Les policiers l'ont interpellé peu après au Ban-Saint-Martin. Il s'agit d'un jeune Messin de 18 ans, au casier judiciaire vierge. Initialement, la police avait évoqué un seul individu, puis deux hommes différents. Finalement, l'homme qui vient d'être arrêté a reconnu tous les faits. Il y en a cinq au total (quatre au Ban-Saint-Martin, un à Metz Devant les Ponts). Le premier cas remonte à novembre dernier. La plus jeune des victimes n'a que 13 ans.

Placé en garde à vue puis en détention provisoire, il devait être jugé ce mardi en comparution immédiate mais a demandé un délai pour sa défense. En attendant son procès le 6 avril prochain, le tribunal correctionnel de Metz l'a remis en liberté, placé sous contrôle judiciaire avec obligation de soins.

Je suis en dépression" - L'exhibitionniste présumé

A l'audience, ce mardi après-midi, il a quand même livré quelques explications. Devant la juge, le jeune homme mince aux cheveux longs fait profil bas. "Je suis en dépression, j'ai eu beaucoup de problèmes ces derniers temps" dit-il en baissant la tête. "Mais ça n'explique pas vos agissements..." lui répond la magistrate. Le Messin de 18 ans, sans emploi et qui vit chez sa mère, reconnait sobrement que "non".

Je ne dors pas la nuit, je repense à son regard pervers" - Une victime

Une attitude qui tranche avec le témoignage de sa dernière et cinquième victime, une jeune habitante du Ban-Saint-Martin âgée de 21 ans, qui l'a croisé sur un parking et qui se dit encore choquée : "Il s'est dirigé vers moi en toquant à ma fenêtre, en me demandant son chemin, et puis il s'est masturbé devant moi. Ensuite, il a essayé d'ouvrir ma portière. Depuis, je ne dors pas la nuit, je repense à son regard pervers".

Si vous recommencez d'ici votre procès, ce sera directement la prison" - La présidente du tribunal

Les victimes présentes à l'audience sont révoltées qu'il soit remis en liberté. L'avocate du jeune homme en revanche essaie plus ou moins d'être rassurante, il agissait au hasard avance Me Seibert-Sandt : "Je ne pense pas qu'il y ait de victimes qui soient ciblées. Il a eu l'occasion de faire ces actes là, il les a fait. Les renouveler envers ses victimes, non, à mon sens, il n'y a aucun doute".

En tout cas, d'ici son procès, début avril, il devra se soumettre à une expertise psychiatrique et une obligation de soins. "Et si vous recommencez, c'est directement la prison", a prévenu le tribunal.