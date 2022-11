Un homme arrêté pour avoir volé 60 stères de bois au Vernoy

Le tas de bois de cet habitant du Vernoy, la commune la plus au Nord du Doubs, fondait à vue d'œil. Et pour cause, la nuit, un homme s'introduisait dans sa réserve pour lui dérober des bûches. Bilan : 60 stères de bois volées en un peu plus d'une semaine. En se rendant compte de la disparition, la victime du larcin a prévenu les gendarmes. Ils ont alors débuté une opération de surveillance de son domicile, la nuit.

L'auteur a été démasqué lors d'une opération de surveillance par les gendarmes

Le dispositif a payé puisque ce mardi soir, le voleur, un homme de 55 ans, habitant une commune voisine, a été démasqué et interpellé. Pendant plusieurs nuits, il effectuait des allers-retours entre le tas de bois et son domicile, équipé d'un quad, d'une remorque et d'une tronçonneuse. Des engins et outils qui ont été retrouvés chez lui au moment de la perquisition.

En garde-à-vue, il a avoué être l'auteur du larcin et multiplié les excuses. Il est convoqué au tribunal de Montbéliard, le 9 janvier, sauf s'il remet l'intégralité des stères volées, à leur propriétaire. Dans ce cas, l'affaire pourrait être classée sans suite.