Un homme arrêté pour vente illégale de médicaments à Montpellier

Les forces de l'ordre vont être plus présents sur le secteur Figuerolles-Gambetta de Montpellier.

Un homme a été arrêté ce jeudi à Montpellier. Les agents des polices nationale et municipale l'ont surpris en train de vendre des médicaments en pleine rue, quartier Gambetta. Des produits comme la Prégabaline, un psychotrope potentiellement vénéneux dérivé de la Morphine.

Cette interpellation intervient dans le cadre d'une opération coordonnée entre les antennes municipales et nationales de la police. Les enquêteurs ont trouvé chez le suspect 150 cachets de Prégabaline, des cartouches de cigarettes venues d'Espagne et des couteaux. L'homme a 31 ans, il a été placé en garde à vue et sera présenté ce samedi à un juge.