Un père de famille a été interpellé, ce mardi 5 janvier à Amiens, alors qu'il battait sa femme et son fils avec un manche à balai métallique. La maman et le garçon ont été hospitalisés au CHU.

Un homme arrêté pour violences sur sa femme et son fils de 12 ans à Amiens

Un père de famille en garde à vue ce mercredi 6 janvier à Amiens. L'homme de 40 ans a été interpellé mardi peu avant 23 heures. Il battait sa femme et son fils de 12 ans avec un manche à balai métallique, selon la police. La maman et le garçon ont été hospitalisés au CHU d'Amiens. Plus d'informations à venir.