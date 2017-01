Un homme arrêté à Saint-Vallier après une dispute conjugale

L'individu a tiré un coup de feu, les gendarmes ont retrouvé plusieurs armes chez lui. Sa compagne dit avoir été menacée de mort

Mardi après-midi, vers 16 heures 30, une femme s'est présentée à la brigade de gendarmerie de Saint-Vallier . Elle sortait d'une altercation avec son compagnon et affirmait avoir reçu des menaces de mort. Selon elle, un coup de feu avait aussi été tiré quand elle avait quitté le domicile avec ses deux enfants d'une dizaine d'années .

Les militaires ont immédiatement pris position autour de la maison de ville dans l'avenue Jean Jaurès où vit le couple 7. Deux négociateurs ont été sollicités mais ils n'ont pas eu le temps d'arriver. L'individu de 40 ans , né à Montélimar, et inconnu de la justice, avait déjà été interpellé en douceur . En effet, les gendarmes de Saint-Vallier et de Romans-sur-Isère avaient réussi à le joindre par téléphone et l'avaient convaincu de se rendre .

Chez le forcené , les enquêteurs ont retrouvé 3 armes , dont deux carabines a air comprimé de calibre 4,5 et un pistolet a grenaille. L'homme est en garde à vue à la gendarmeire de Saint-Vallier. Au moment des faits, il n'était pas sous l'effet de l'alcool ou de drogue.