Un homme assassiné à Ajaccio dans un règlement de compte

La piste du banditisme est "largement privilégiée" par les policiers après l'assassinat de Fabrice Chiappe, 38 ans, ce lundi 24 juillet à Ajaccio.

Il était environ 6 h 30 quand le trentenaire regagnait son domicile des collines du Ricanto, une résidence située dans le quartier du Vazzio, à l'entrée de la cité impériale. Selon les premiers éléments, il est tombé dans un guet apens . "Au moins un tireur embusqué, a fait feu avec une arme de chasse", confirme une source policière.

Touchée sur le haut du corps par des décharges de chevrotine -dont les bourres ont été retrouvées au sol-, la victime a été prise en charge en état d**'urgence absolue** par les pompiers et le Samu qui l'ont transférée à l'hôpital de la Miséricorde, où elle n'a pas survécu à ses blessures.

Le parquet d'Ajaccio a ouvert une "enquête de flagrance pour assassinat", confiée à la direction territoriale de la police judiciaire. La juridiction interrégionale spécialisée de Marseille, compétente en matière de grand banditisme pourrait se saisir de ces faits.

La piste du grand banditisme

Sur les lieux, , la police judiciaire a débuté l'enquête de voisinage habituelle ainsi que les constatations scientifiques. Pour l'heure, l'itinéraire de fuite du tueur n'est pas connu, pas plus que le mobile. Aucun véhicule calciné n'a pas non plus été retrouvé pour le moment aux alentours.

Au-delà de la scène de crime, la police explore aussi la personnalité de cet homme placé dans le grand banditisme "mais qui ne faisait plus parler de lui depuis quelques années" selon une source judiciaire. Le parquet n'avait pas fait la lumière sur une tentative d'homicide où il aurait été ciblé en avril 2018 à Porticcio, et lors de laquelle aucune plainte n'avait été déposée.

Quatre ans plus tôt, en 2014, il avait été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille à trois ans de prison dans un vaste trafic de stupéfiants, d'armes et d'explosifs, vol de même qu'une association de malfaiteurs. Une affaire sur fond de recomposition du grand banditisme insulaire, dont Ange-Marie Michelosi fils, membre d'une branche de la bande du petit bar était présenté comme le pivot.

Maffia No fustige la "politique de l'autruche"

A la suite de cet assassinat, le collectif "A maffia no, a vita ié" a réagi en s'adressant à la classe politique, aux autorités et à la société en soulignant l'"importance de la lutte contre le système mafieux": "Il ne saurait y avoir d'autonomie vertueuse si l'on continue la politique de l'autruche. De récentes déclarations de personnalités politiques, à l'occasion des travaux dans les commissions sur la dérive mafieuse, sont inquiétantes. En ne mesurant pas la réalité de la porosité politique ou économique, on fait le jeu de ceux qui dominent dans plusieurs régions, par des menaces, et malheureusement, comme en l'espèce, des exécutions". Et le collectif de conclure :" Prenons toutes nos responsabilités en isolant culturellement cette mainmise et en allant vers des mesures, y compris pénales, adaptés à ceux qui écrasent toute créativité réelle dans notre île et sèment le chaos".

Ce contexte intervient alors que la commission permanente de l'assemblée de Corse se réunit ce mercredi 26 juillet pour restituer une partie des travaux sur la dérive mafieuse initiés en novembre 2022, lors d'une session où une motion avait été adoptée.