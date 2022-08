Un homme menace ses parents adoptifs et les gendarmes avec un couteau à l'Isle sur le Doubs

Un jeune homme, suivi pour toxicomanie, devait partir en cure de désintoxication ce mardi après-midi près de l'Isle-sur-le-Doubs. Sa voiture est tombée en panne à la sortie de la commune. Le garçon a alors rebroussé chemin, à pied, et regagné la maison pour demander à ses parents adoptifs de le conduire. Ces derniers, âgés de 74 ans, ont décliné. Le fils est alors entré dans une colère noire, se saisissant de plusieurs couteaux.

Maîtrisé avec un taser

Les gendarmes sont prévenus aussitôt. Face aux militaires, le jeune homme réitère ses menaces, avec trois couteaux. Ces derniers appellent des renforts. Finalement, le forcené est maitrisé un peu plus d'une heure plus tard par une équipe du PSII au moyen d'un taser. Il n'y a pas de blessé. Le jeune homme fait l'objet d'une comparution immédiate ce jeudi après-midi devant le tribunal judiciaire de Montbéliard, pour menace de mort, violences et outrages contre les gendarmes.