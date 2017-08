Un homme avec une arme blanche arrêté au pied de la Tour Eiffel

Ce samedi soir, alors que la Tour Eiffel était aux couleurs du PSG pour fêter l'arrivée de Neymar, un homme qui portait un arme blanche a été interpellé par la police. Il tentait de forcer l'un des contrôles de sécurité. Il n'y a eu aucun blessé.

Un homme porteur d'une arme blanche a été arrêté alors qu'il tentait de forcer l'un des contrôles de sécurité de la tour Eiffel ce samedi soir vers 23h30. L'homme, apparemment seul, a été rapidement maîtrisé et arrêté sans que ses motivations ou les circonstances de sa tentative ne soient connues. Il n'y a pas eu de blessé.

La Tour Eiffel fermée avec un peu d'avance

La tour Eiffel, qui arborait les couleurs du PSG jusqu'à 1h00 ce dimanche, accueille ses derniers visiteurs jusqu'à minuit tous les jours de l'année et ferme ses portes à 00h45. "Les forces de police présentes sur place ont procédé à une vérification complète du site et ont demandé son évacuation vers 00h30", soit un quart d'heure avant l'heure habituelle, explique la Société d'exploitation de la tour Eiffel (SETE) par communiqué. Elle se félicite du fait que "les procédures de confinement du monument aient été parfaitement appliquées au sol et dans les étages". Le nombre de visiteurs se trouvant sur les lieux au moment de l'incident n'a pas été communiqué.