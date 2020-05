Un homme avoue plusieurs incendies de forêt au Vigan

La série d’incendies avait suscité beaucoup d'émoi dans la population, l’été dernier. Des feux de forêt à Sumène, Montardier et au Vigan. Au total, 7,5 hectares de forêts étaient partis en fumée. Un homme vient d’avouer les faits, devant les gendarmes de la brigade du Vigan. Il a 27 ans, et il est lui-même originaire du Vigan. Il a déclaré « être fasciné par les sapeurs-pompiers et vouloir les voir en intervention ».

Après plusieurs mois d’investigations minutieuses, les gendarmes du Vigan avaient convoqué la semaine dernière cet homme, qui a d’abord été placé en garde à vue avant de reconnaître être l’auteur des incendies.

Il a depuis été présenté devant le procureur de la république d‘Alès. Il est placé sous contrôle judiciaire et devra répondre de ses actes devant le tribunal correctionnel d’Alès le 06 novembre prochain.