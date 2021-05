Un homme bientôt jugé à Saint-Omer après avoir diffusé des vidéos de lui roulant à 230 km/h

Le conducteur avait visiblement l'habitude de rouler très vites, y compris sur les petites routes du secteur de Fauquembergues. Au volant de sa voiture, il n'a jamais été flashé par un radar ni aperçu par les gendarmes. Il a été arrêté après avoir publié sur les réseaux sociaux plusieurs vidéos de lui au volant de sa voiture, avec des compteurs qui affichaient parfois 230 km/h sur des routes pourtant limitées à 80.

Il a d'abord été rattrapé par les gendarmes d'Internet. Le jeune chauffard a été dénoncé via la plateforme Pharos qui permet de signaler des contenus suspects ou illicites sur les réseaux sociaux. Les gendarmes de Fauquembergues n'ont ensuite pas mis beaucoup de temps à retrouver l'auteur de ces excès de vitesse.

Placé en garde à vue, la voiture saisie

Il a ensuite été placé en garde à vue, et sa voiture a été saisi. Présenté au parquet de Saint-Omer, le jeune homme a reconnu les faits et sera jugé le 17 juin prochain pour excès de vitesse, utilisation d'un téléphone au volant et mise en danger de la vie d'autrui.