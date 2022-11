Bagarre dans un foyer de Tarbes : quatre hommes mis en examen pour tentative de meurtre

Quatre hommes sont mis en examen dans une affaire de tentative de meurtre à Tarbes. Le parquet de Pau confirme l'information révélée par nos confrères de la Nouvelle République des Pyrénées . Rodolphe Jarry, procureur de la République de Pau ajoute qu'il s'agit d'un mineur et de trois majeurs. Ils sont poursuivis pour avoir tenté de tuer un homme. Les faits se sont produits dans la nuit de dimanche à lundi (du 27 au 28 novembre), au foyer des jeunes travailleurs de Tarbes .

Des circonstances à éclaircir

D'après les premiers éléments transmis par le parquet, il s'agit d'une "altercation" qui s'est déroulée au foyer des jeunes travailleurs de Tarbes. La police a été alertée vers 1h du matin. Il semble que quatre hommes sont venus faire du bruit devant la chambre d'un autre homme hébergé au FJT. Ce dernier a fini par leur demander d'arrêter.

"C'est flou sur les responsabilités de chacun" confie le procureur. La victime a reçu trois coups de couteau, blessée au niveau d'un bras et du cou. L'enquête devra déterminer qui a porté les coups et qui a aidé pour que ces coups soient portés. Les quatre hommes mis en cause contredisent la version de la victime hospitalisée à Tarbes. Son pronostic vital n'est pas engagé.